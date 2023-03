A Szeged Ifjú Tehetsége díjat idén Fülöp Csilla, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium matematika tagozatos diákja vehette át elsőként, aki matematika OKTV győztes, az Európai Leány Matematika Diákolimpián aranyérmes, a Közép-európai Nemzetközi Diákolimpián abszolút 2. helyezést ért el, de informatikából is országos 3. helyezett és az európai leány diákolimpián bronzérmes volt. Ugyanezt a díjat vehette át Haluska Lara Jázmin, a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola és AMI ének-zeneművészet szakos diákja, aki csak az elmúlt évben 14 nemzetközi hegedűversenyből 10-et nyert meg, de fellépett már Amerikában is. A harmadik díjazott Muhel Marcell István, a Szegedi SzC Kőrösy József Közgazdasági Technikum 12. osztályos tanulója, aki az országos gépíróversenyt két egymást követő évben is megnyerte, és a hollandiai gépíró világbajnokságon is 2. lett.

Szeged Ifjú Tehetségéért díjat vehetett át idén Erdeiné Domonkos Anikó, a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény testnevelő tanára, Krizbai Imréné, a Szegedi SzC Kőrösy József Közgazdasági Technikum digitális kultúra, illetve gyors- és gépírás tanára, valamint Némethné Balázs Katalin, a Szegedi SzC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium nyugalmazott magyartanára.