Bár az előterjesztett anyagban az szerepel, hogy a 133 fős csökkenésből nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de nemcsak a betegségek, valószínűleg az ételek minősége és a januártól életbe lépett rendkívül drasztikus, átlagosan 32,5 százalékos áremelés is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen nagy a lemorzsolódás.

A Prizma-Food Zrt. 2022. január 1-jétől vette át a közétkeztetési szolgáltatást Hódmezővásárhelyen. Azóta lapunk is számos cikket írt arról, hogy az étkezők elégedetlenek. Több panasz érkezett a mennyiségre és a minőségre is.

Tavaly a szeptemberi közgyűlésen Márki-Zay Péter polgármester is elismerte, hogy vannak problémák, többek között még az is előfordult, hogy dohos krumpliból készült a leves. Azon az ülésen az is elhangzott, hogy 2022. január 1-jéhez képest folyamatos a csökkenés az általános és középiskolás korú étkezők számában, a januári 1650-hez képest szeptemberben már csak 1500-an vették igénybe a szolgáltatást, ami az általános iskolásoknál 6, a középiskolásoknál pedig 20 százalékos csökkenés. Ezt Márki-Zay Péter polgármester is drasztikusnak nevezte.

A március 30-i közgyűlésen újabb számokkal találkozhatnak a képviselők. Míg ez év januárjában összesen 2364 (a bölcsődésektől a középiskolásokig összesen) volt a napi adagszám, addig márciusban már csak 2231. Az általános és középiskolás étkezők száma januárban 1422 volt, március 17-én pedig 1355.

A széles körű kedvezmények miatt az étkezésben részt vevő gyerekek alig több mint egyharmadának kell a térítési díj 100 százalékát fizetnie, több mint 46 százalékuk ingyenesen étkezik Hódmezővásárhelyen. Az óvodában ez az arány meghaladja a 94 százalékot. Ennek ellenére 2015-től igen magas hátralék képződött, 43 millió 955 ezer forint, ebből az aktív étkezők tartozása 15 millió 863 ezer forint. Az önkormányzat ennek kezelésére egy új eljárást vezetett be tavaly decemberben.