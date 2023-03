Hatodik alkalommal rendezik meg a Szegedi Egyetemi Színházi Találkozót, melynek eseményeit idén március 15. és 18. között tartják meg. A programsorozat a Volt egyszer egy Szegedi Egyetemi Színpad című nosztalgikus emléknappal kezdődik, melyet Paál István tiszteletére szerveznek. Árkosi Árpád színházi rendező a pénteken tartott sajtótájékoztatón elmondta, a Radnóti Kávéházban 15 órakor kezdődő megnyitó majd könyvbemutató után egykori alkotók közreműködésével emlékeznek performansz keretében a Szegedi Egyetemi Színpad legjelentősebb előadásaira.

A cél az volt ezzel az ingyenes programmal, hogy ne csak egy nosztalgikus visszaemlékezés legyen, hanem szakmai megemlékezés is erről a korszakról

– mondta. A március 15-i nap zárásaként az Auditórium Maximumban Petőfi tematikával szerveznek egy estet, ami során látható lesz többek között a Petőfi Rock című rockopera is.

Fotó: Gémes Sándor

A Szegedi Egyetemi Színházi Találkozó 20 éves jubileumát ünneplik ebben az évben. Varga Norbert művészeti vezető elmondta, ennek apropóján a programokra 2020 forintért lehet jegyet váltani. A találkozóra Debrecenből, Pécsről és Budapestről is érkeznek egyetemi színházak, a műfajok pedig igen sokrétűek lesznek: trash, filmadaptáció és dokumentumjáték is szerepel a kínálatban. Az előadásokat, melyeket multifunkcionális terekben mutatnak be, szakmai beszélgetések is kísérik majd.