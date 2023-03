Sokszor forgattam ugyan a kötetet, mégis inkább a vaskos érzések maradtak velem, mint a pontos sorok. – “Szia, szia. Majd méla csók a homlokra.” Úgy emlékszem, az Egymás szemében című Szilvási Lajos regény egyik kamaszkorú főhőse, a visszafogott és szűkszavú, a szerelemmel éppenhogy ismerkedő Attila naplójában morfondírozott így szüleiről. Miközben talán azt latolgatta, mivé lesz a felnőtt lét, mivé formálódik két ember kötődése, mivé morzsolják a hétköznapok két ember egymás iránti érzéseit. Hogy miként lesz a boldog összetartozás heves csókjából idővel inkább rutint és kényszerűséget sejtető mélaság? És hogyan látja ő mindezt gyerekként?

A februárt a Valentin-nap, a márciust a nőnap robbantotta fel. Ha nem is mindent, a virágboltokat mindenképp. Utóbbi jeles, tegnapi ünnepen (?) zengtek a hölgyek körül a fanfárok, megteltek a virtuális levelesládák (is) köszöntésekkel. Érkeztek az online csokrok és a büszke sorok, a kacsingató digitális virágok. A délutáni rohanós bevásárláskor a tömött pénztáraknál vegyes lelkiállapotban várakozó nők mindegyike ott szorongatott kezében egy szál kissé szomorkásan fonnyadó virágot. Amit még reggel kaptak munkahelyükön mielőtt beindult volna a verkli. És most – e sorok olvasásának pillanatába – mindenki mondja ki hangosan, mikor van a nemzetközi férfinap. És nem ér az interneten bogarászni.

Ám igazából nem ez a fő kérdés. tudjuk-e, hogy hivatalosan mikor figyeljünk a másikra. Sokkal fontosabb, tudjuk-e, mit adunk egymásnak a hétköznapokon? Csattan-e legalább olykor méla csók helyett hevesen izzó? És mit látnak a felnőtt létből a körülöttünk élő gyerekek? Minek látszunk vajon egymás szemében?