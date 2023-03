A tavaszias idő hatására násztevékenységbe kezdtek a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó csanádi puszták madarai

– olvasható a nemzeti park honlapján.

Az egerészölyvek már foglalják azokat a facsoportokat, ahol fészket raknak majd. Látványos zuhanórepüléseket bemutatva jelzik fajtársaiknak, hogy melyik területet foglalták el. A párok látványos nászrepüléseket mutatnak be: a kiszemelt facsoport fölött együtt keringenek a magasban, majd szárnyaikat behúzva zuhannak lefelé, hogy aztán a fák fölé érve hirtelen újra felemelkedjenek.Fo

Fotó: Balla Tihamér

A kerecsensólymok közül tavaly két pár költött a csanádi pusztákon. Közülük az egyik már a költőhelyen van, s gondosan elüldözték fészkük környékéről a betolakodni készülő más ragadozómadarakat. Lassan megkezdődik a párzás időszaka is. Az ismert parlagi saspárok szintén fészeképítésbe kezdtek. Vannak, amelyek tavalyi fészküket csinosítgatják, mások javában építik az újat.

A partimadarak közül a bíbicek élénkültek meg. Néhányan már párba álltak, s jellegzetes, sípoló, vékony hangokat hallatva nászrepüléseket mutatnak be. Széles, fekete szárnyaik igen látványosak, amikor a párok együtt repülnek, forognak a levegőben. Mivel az esőzéseknek köszönhetően most sok vízfelület van a területen, ezért nyári ludakkal is találkozhatunk. Február végén kezdték el a nászidőszakot, a párok már együtt mozognak.

Fotó: Balla Tihamér

A kistestű énekesmadarak közül a sordélyok már hangosan énekelnek. A hímek egy magas fa, vagy pusztai bokor csúcsára kiülve énekszóval hirdetik, hogy területet foglaltak. A búbos pacsirták hangját szintén gyakran hallhatjuk a csanádi pusztákon.