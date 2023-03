Ha nem lenne ennyire cuki, már régen bagolyeleségként végezte volna – gondolta a madártenyésztéssel is foglalkozó sándorfalvi fotós, amikor úgy döntött az egerek lemészárlása helyett inkább fotózni kezdi a kis rágcsálókat. Így a bagoly vacsorája helyett modell lett az egérből.

A házi egér vagy laboratóriumi egér rágcsálóféle. Úgy tartják, hogy ez a második legnagyobb egyedszámú emlősfaj az ember után. Mindig az emberekhez közel lakik, akikkel kommenzalista, azaz asztalközösségi kapcsolatot tart fenn. A sándorfalvi, Brassói utcai egerek ezt az asztalközösséget a papagájokkal tartják fenn. A könnyen elérhető ingyeneleség reményében költöztek be a papagájok röpdéjének közelébe, ahol mindig jut nekik valami. Igen ám, de a fotós nem csak papagájokat, hanem füleskuvikokat is tart, ők pedig imádják az egeret. Ha beszélni tudnának, azt mondanák a kuvikok, hogy az egér pont a kedvencük. Élvefogó csapdát használva kiváló bagolyvacsora válna belőlük. A fotós ehelyett inkább úgynevezett vakus fotócsapdával fotózni kezdte az egereket. a készüléket a kis állat mozgása hozza működésbe. Így készült ez a kép is az aljnövényzet biztonságából leskelődő egérkéről.

A házi egerek szürkületkor és az éjszaka első felében a legaktívabbak, napközben többnyire búvóhelyükön rejtőznek. Igen jól másznak, gyorsan futnak és úsznak. Kisebb-nagyobb családi közösségekben élnek, a tagok ezen belül a fészek, illetve a csoport szagjeléről ismerik fel egymást. A betolakodó fajtársakat rendszerint elkergetik. Rendkívül elővigyázatosak, a hagyományos csapdákkal nem könnyű elkapni őket. Vakus fotócsapdával azért könnyebb.