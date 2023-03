Megyery Tamás osztályvezető prezentációja elején elmondta, 2016-ban indult az öntözési, halászati és horgászati célokat is szolgáló Holt-Tisza rekonstrukciója. Aztán a tapasztalatok miatt ketté választották a projektet, a Gyála I. a kármentesítésről szól, a Gyála II. pedig a már említett komplex fejlesztésről. A munkák, amelyekről lapunk is többször, rendszeresen hírt adott, folyamatosan zajlanak, amit a Gyálarét felé közlekedők is tapasztalhattak, például az átjárónál.