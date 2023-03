Szerinte a fegyveres konfliktus kizárólag a nyugati fegyverszállítmányok miatt húzódott idáig, és húzódik tovább is. Megjegyezte, eleinte nem volt világos, hogy az Egyesült Államok, és a többi ország mennyi fegyvert hajlandó adni az ukránoknak, így meg sem lehetett tippelni, hogy meddig tart a fegyveres konfliktus.

– Az ukrán hadsereg olyan tarackokat és nehéztüzérségi fegyvereket kapott, amelyekkel egyelőre tartja magát, de a veszteségei egyre nagyobbak. 135 ezer ukrán katona halt meg eddig, nem is beszélve a több millió emberről, akik elmenekültek az országból – emlékeztetett.

Georg Spöttle szerint azonban mégis lehet egy kis remény arra, hogy vége lesz a háborúnak, még ha ennek szomorú okai is vannak. Azt mondta, hogy az ukrán népen a hatalmas veszteségek miatt eluralkodhat a háborús fáradtság, és annyi katona hal meg, hogy lassan nem lesz, aki az ukrán oldalon harcoljon. Ráadásul az is elképzelhető, hogy a nyugati nagyhatalmak is csökkentik Ukrajna támogatását, és megpróbálják elérni, hogy Zelenszkij ukrán elnök üljön tárgyalóasztalhoz Vlagyimir Putyinnal.

Az Európai Unió szankciós politikáját pedig úgy értékelte, hogy az semmit sem ártott az oroszoknak, szemben az uniós tagállamokkal. Oroszország – ha nem is az európai piacra – de el tudta adni a kitermelt földgázt és kőolajat. Az energiahordozókat India, Kína és Pakisztán vásárolta fel. Az unióba hajókon beérkező gáz pedig az ötszörösébe kerül az oroszénak.