Negyedik alkalommal szervezi meg most szombaton az Algyő – Petres Árvízi Emlékfutás és Teljesítménytúrát az Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület. Gyalog, futva és biciklivel is teljesíteni lehet a 20 kilométeres távot a Szent Anna-kikötőből indulva és oda visszatérve. A fordulópont az Atkai-holtág sándorfalvi végénél lesz, így a túra résztvevői a holtágat és a darutelepeket is szemügyre tudják majd venni. Az esemény 8 óra 20 perckor egy megemlékezéssel kezdődik, mely után elrajtolnak a kerékpárosok, majd a gyalogosok, végül pedig a futók. A kikötőben a Vajda Attila Regionális Akadémia tagjainak segítségével az ergométer is kipróbálható lesz. A nevezési díj ezer forint.