Varga Tibor életpályája és szakmai munkássága előtt tisztelegve emlékülést és emléktáblaavatást tartottak pénteken a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézetében a Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságával közösen. Az Igazságügyi Orvostani Intézet professzor emeritusa tavaly októberben fejezte be földi pályafutását, ezzel jelentős űrt hagyva maga után az intézetben és az igazságügyi orvoslásban is. A professzor nyitott volt az újdonságokra, nevéhez fűződik többek közt a szegedi DNS labor kialakítása, a hazai kábítószervizsgálatok beindítása és az egészségbiztosítási szakorvosi szakképesítés is. De a háziorvosi szakvizsga részévé tette igazságügyi problémákból a gyakorlati vizsgát, és a „műhibaperekben” megteremtette a hatékony szakmai védekezés módszerét az SZTE-n. Emléktábláját Lázár György, az SZTE SZAOK dékánja és Weiczner Roland, az SZTE SZAOK Igazságügyi Orvostani Intézetének megbízott vezetője leplezte le.