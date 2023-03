A kidobandó ételek mennyiségének csökkentéséről több mint egy évtizede hallottam először. Egy gyerekzsúrra kísértem el a lányomat, egy másik ott lévő gyerek édesanyja dolgozott a FAO-nál, az ENSZ élelmezésügyi szervezeténél. Az ételhulladék először a gyerekek által meghagyott torta kapcsán került szóba. Tudták, hogy az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer körülbelül egyharmada a kukában végzi? Globálisan ez akkora mennyiség, amit józan ésszel fel sem lehet fogni, több mint egymilliárd tonna étel, Európában több mint 80 millió kilogramm, de Magyarországon is közelítünk a kétmillió tonnához.

Miután végighallgattuk ezeket az adatokat azon a szülinapi zsúron, az egyetlen akkor elérhető módon járultunk hozzá az élelmiszerhulladék mennyiségének a csökkentéséhez: megettük a gyerekeink által meghagyott tortát. De hosszútávon nyilván nem ez a megoldás, és nemcsak a rohamosan közeledő fürdőruhaszezon miatt.

Hosszú távon az egyetlen lehetséges megoldás az, ha csak annyit vásárolunk és főzünk, amennyit meg is eszünk. Ha pedig minden igyekezetünk ellenére sem fogyott el az összes étel, akkor azokat is igyekszünk újrahasznosítani. Az interneten kismillió olyan recept található, amely a maradék ételekből újabb ebéd elkészítéséhez nyújt segítséget. Emellett több olyan családot is ismerek, ahol a kedvenc étel legelőször úgy készült el, hogy ünnepnapon nem volt nyitva a bolt, tehát az otthon lévő minimális mennyiségű hozzávalóból kellett összedobni valamit. Isteni ételek készülnek így savanyú káposzta, téliszalámi és vöröshagyma, esetleg babkonzerv és parizer felhasználásával.

Örvendetes, hogy az élelmiszerhulladék csökkentésére magyar fiatalok dolgoztak ki egy applikációt, és még örvendetesebb, hogy élelmiszerláncok is csatlakoznak a kezdeményezéshez. A legjobb hír pedig az, hogy számos más dolog mellett Szeged és Hódmezővásárhely ebben is élen jár az országban. Csak így tovább!