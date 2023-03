Először a dízel aggregátor röffent be, majd ha felmelegedett, beindult a 11 méter magasan lévő szélgép is. A fordulatszám emelkedésével nőtt a zaj is, minél gyorsabban forog, annál hangosabb. Lassan fordult körbe a hatalmas gép, alaposan megmozgatta a levegőt, ingadoztak a barackfák ágai. Szélcsendes időben, kisugárzási fagy esetében a függőleges mentén nagy hőmérsékleti különbségek keletkeznek: öt méteres magasságban a különbség szélcsendes időben elérheti a 10 fokot is. Szerda hajnalban pont nem ilyen fagy volt, hanem szállított, ami rosszabb.

Bálint László, Bordány legnagyobb baracktermesztője 16 hektáron foglalkozik a gyümölccsel. Fagyvédelmi szélgéppel védi az ültetvényt. Fotó: Török János

Ami ellen nem tud védekezni senki

– A szállított fagy emberi beavatkozással nem, vagy kevésbé módosítható, csak a károsító hatás mérsékelhető. A szállított fagyok velejárója az élénkebb légmozgás. A szél miatt most nem volt túl hatékony a fagyvédelmi szélgép. A szállított fagy ellen nem tud védekezni senki – mondta Bálint László, Bordány legnagyobb baracktermesztője, aki 16 hektáron foglalkozik a gyümölccsel.

A mobil szemétégető is segít

– Megpróbáltunk mindent megtenni, de a szél miatt nehéz volt – tette hozzá.

A szélgép mellett az egykori TSZ szállítható mobil szemétégetőjében raktak tüzet Bálinték. A felszálló meleg levegőt keverte a gép az alsóbb, hideg légtömegek helyére. A két héttel ezelőtti fagynál, március 17-én a szélcsendes idő miatt jóval hatékonyabb volt a megoldás, akkor két fokkal tudta csökkenteni a fagyot. Bálinték mobil szélgépe 11 méter magas toronyra szerelt, több mint négy méter átmérőjű enyhén döntött lapátokkal ellátott berendezés. A légkeveréses módszerek során azt használják ki, hogy kisugárzási fagy esetén csak az alsó néhány méteres légréteg hűl le kritikusan, fölötte pozitív hőmérsékletű levegő található.

750 ezer légköbméter levegőt mozgat meg óránként a fagyvédelmi szélgép. Szélcsendes időben hatékony, a fenti meleg levegőt nyomja le a lenti hideg helyére. Fotó: Török János

A szélgép és a számok

Bálint László Csongrád-Csanád vármegyében elsőként rendelte meg a gépet tavaly májusban, szeptemberben érkezett meg. 750 ezer légköbméter levegőt mozgat meg óránként. Az Európai Unió által 80 százalékos támogatottságú 27 milliós beruházásból a szélgép 21,5 millióba került, a többi az áramfejlesztő. A szélgépek hatásfoka függ a meghajtó motor teljesítményétől, a propeller kialakításától és átmérőjétől és az időegység alatti légszállítástól, továbbá attól, milyen magasságból keveri le a levegőt. Minél magasabbról, annál nagyobb mértékben képesek emelni az ültetvény hőmérsékletét. A szélgépek fajlagos – egy hektárra vetített – beruházási költsége magas, de támogatásokkal tompítható.

Fotó: Török János