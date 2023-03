A kiskundorozsmai közösség meghatározó személyisége volt Dr. Thurzó Ferenc gyógyszerész, aki tavaly év végén, 77 éves korában hunyt el. A patikus, volt önkormányzati képviselő emléktábláját a dorozsmai sportpályán avatták fel – írja facebook-oldalán Ruzsa Roland önkormányzati képviselő.

Lapunk korábban azt írta Thurzó Ferencről: a szegedi közélet egyik jelentős alakja, akinek mindig is fontos volt a becsület, a tisztesség és a gyógyítás. Olyan gyógyszerész volt, aki a legtöbb vásárlót a keresztnevén szólította és minden beteget hasznos tanáccsal látott el, miközben patikus kollégáit is folyamatosan segítette. Három cikluson át volt önkormányzati képviselő. Erről lapunknak adott interjújában azt mondta, nem a pénzért csinálta, sokkal inkább azért, hogy Kiskundorozsma sokat fejlődjön. Ezt sikerült is elérnie, hiszen akkoriban épült meg a sportcsarnok, miközben modern bölcsődét hoztak létre, de jutott energia a templomfestésre és még nagyon sok minden másra is. És amikor már nem volt képviselő, akkor is folyamatosan támogatta a településrész fejlesztéseit, valamint az egyházat is segítette az előre jutásban. Mások mellett az ő anyagi hozzájárulásával működik a mai napig a dorozsmai templom toronyórája. Alapítója volt a dorozsmai polgárőr egyesületnek is.