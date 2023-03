Csongrád-Csanád vármegye. Ha valakinek a 21-es kromoszómája triplázódik, Down-szindrómával születik, ezért lett március 21-e a Down Világnap. Ezen a napon világszerte felemás zoknit húznak az emberek, hogy felhívják a figyelmet a fogyatékkal élő emberek elfogadására. A kezdeményezéshez csatlakoztak a Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI pedagógusai is, és arra kérnek mindenkit, húzzanak felemás zoknit március 21-én és segítsenek, hogy az üzenet minél több emberhez eljusson. A padlet.com oldalon létrehoztak egy felületet is, ahova a felemás zoknis képeket fel lehet tölteni. Ebből egy színes montázst készítenek majd.