Talán két éve, hogy a galambok beköltöztek panellakásom erkélyére, pontosabban lodzsájára. Egyre terhesebb lett a jelenlétük, a szomszédok is panaszkodtak – joggal! –, ezért ajánlásra szakemberekhez fordultam, akik kitakarítottak, fertőtlenítettek, galambhálót raktak fel. Ez csütörtökön történt, és közben ott köröztek lakóim.

Itt véget is érhetne a történet, de nézzük részletesebben. Először próbáltam őket elkergetni, például partvisnyéllel ütögettem a könyöklőt. Megriadtak, elrepültek – visszatértek. Arra gondoltam, lehúzom a redőnyöket, de ez sem segített, mert az egyik úgy szakadt le, hogy maradt egy kis rés, amin albérlőim átpréselték magukat. Még ekkor is próbáltam őket elijeszteni – egyre kevesebb hittel, reménnyel és eredménnyel. Legutóbb, ha zajongtam, el sem repültek, csak a könyöklőn pár lépést téve elbújtak a redőny mögé, hogy ne lássam őket. Belenyugodtam, illetve nem tudtam hová, kihez fordulhatok segítségért. Mint említettem a szomszédok is panaszkodtak, párkányaikat összepiszkították, hangoskodtak, felforgatták az életünket. Hajnalban nem a legjobb hangos és kitartó durrogásra, kurrogásra ébredni, riadni. Ha kiabáltam, ordítottam rám sem hederítettek, maximum másodpercekre hallgattak el. Többször eszembe jutott, lehet az ordibálásom jobban zavarja a környékemen élőket, mint a galambkoncert. Pedig nem énekesmadarak…

És tegnap reggel ismét kurrogásra ébredtem. Azt hittem álmodom, vagy azt álmodtam, hogy kitakarították az erkélyt. Nem. A pár visszatért, keresgélte a korábbi résnyi bejáratot. Hiába topogtak végig többször a könyöklőn, nem találták. Még ott maradtak kicsit, úgy pihenve egymás mellett, mint korábban a redőny, az otthonuk előtt – amit elvesztettek. Megsajnáltam őket. Furcsa. Lehet, hogy hiányozni fognak?