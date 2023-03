Tavasszal és ősszel országszerte csaknem 450 település zöldülhet a Településfásítási Program jóvoltából. Nagy István agrárminiszter pénteken Győrzámolyon a tavaszi faültetési szezon elindítása alkalmából elmondta, hogy a program indulása óta az ideivel együtt megközelítőleg ezerötszáz olyan település jut ingyenesen fához, amely lélekszáma nem éri el a tízezret. Idén tavasszal kétezer fát ültetnek el 95 településen, 8000 darabot pedig az őszi ültetési időszakban szállítanak ki a sikeresen pályázó településeknek.

A program sikeréről portálunk is beszámolt, tavaly többek között Pusztaszeren ültettek fákat, két évvel ezelőtt nyert Szatymaz is, de Balástya is zöldebb lett, három évvel ezelőtt pedig összesen 19 Csongrád-Csanád vármegyei település volt a nyertesek között.

Azt, hogy ebben az évben mennyi vármegyei település pályázik sikeresen a Településfásítási Programra, nem tudni, de egy nyertes már biztosan van, méghozzá Algyő.

– Algyő Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott, és az igényelt fák már a helyükre is kerültek. 22 darab magas kőrissel és 8 darab kislevelű hárssal lett szebb a településünk. A fák a Szent Anna téren és az új Bölcsőde előtt kaptak helyet – olvasható a nagyközség Facebook-oldalán.