Szentesen a vártnál is többen adtak vért. A hét három napján kereken 70-en segítették így az életmentő műtéteket, ráadásul 5 első véradót is fogadhattak. Kállai Aranka, a Szentesi Vérellátó Intézet munkatársa most jubilált, 60-ik alkalommal nyújtotta segítő karját, ami nők esetében mindig kimagasló eredmény.