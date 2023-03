A Népi Kézműves Alkotóházak Hete részeként Kézművesség a mindennapokban címmel húsvéti alkotónapot rendez április 1-jén szombaton 10-től 17 óráig Beke Mária művészetpedagógus Mindszenten, a Szabadság utca 62. szám alatti alkotó- és vendégházban. Kiállítás nyílik Szelesné Kása Ilona tojásfestő, népi iparművész alkotásaiból. A tojásfestéshez a szervezők mindenkinek 1-1 kifújt tojást biztosítanak, aki többet szeretne festeni, vigyen magával kifújt-, vagy keményre főtt tojást. Lesz hagyományos növényrátétes-, viasszal írt-, márványos tojásfestés, de egyéb eljárásokat is tanulhatnak a résztvevők, nemezeléssel, különleges filctollakkal. Képeslap készítés és húsvéti dekoráció készítése is szerepel a programban. A kézműves foglalkozást Szelesné Kása Ilona vezeti. 16 órától Kiss Tamás népzenész és tanítványai koncerteznek. Lesz tombola is.