Huszonhárman haltak meg tavaly a vármegye útjain közlekedési baleset következtében. Ez a Központi Statisztikai Hivatal legfrisseb jelentésében olvasható. Ez pontosan huszonhárommal több a kelleténél. Annál is inkább, mert a statisztikából az is kiderül, hogy a balesetek 92 százaléka, tehát szinte mindegyik, a sofőr hibájából következett be, a nem megfelelő sebesség, illetve az elsőbbség meg nem adása miatt. A statisztikából nem derül ki, de valószínűleg az autópályákon történt balesetek jelentős részénél szerepet játszik a követési távolság be nem tartása is.

A hétvégén történt meg, hogy Szőregről indultam a nagyállomásra. A Makai úton utolért egy autó, amelyik olyan közel jött hozzám, hogy a visszapillantó tükörből is látszott, hogy a sofőr három-négy napja nem borotválkozott. Amikor véletlenül nem jött szembe senki, akkor megelőzött, és a megengedett sebességnél lényegesen gyorsabban elhajtott. Az újszegedi sportcsarnoknál a piros lámpa miatt utolértem. A Székely sorra kanyarodtunk mindketten, ő az előtte lévőtől körülbelül három centiméternyire haladt végig a Székely soron, majd a Belvárosi hídon át. Nagy szerencse, hogy az elöl haladó autósnak nem kellett megállnia egy zebránál sem, hogy átengedjen egy gyalogost, biztos, hogy ütközés lett volna a vége.

Éppen ezért érthetetlen, hogy a sofőrök egy része miért nem tartja a követési távolságot, és pláne az, hogy miért kell egy városi úron nyolcvannal száguldozni.

A KSH adatai magyarra fordítva így hangzanak: a balesetek 92 százaléka elkerülhető lett volna. Csak a közlekedési szabályokat kellett volna betartani.

Huszonhárommal több ember élhetne még.