Bár szombat délelőtt az eső miatt még csak a legelszántabbak nézelődtek a téren, a böllérverseny hangulatára nem lehetett panasz.

– Az a cél, hogy jól érezzük magunkat. Ha mindezek mellett még meg is tudjuk védeni legutóbbi, 2019-es első helyezésünket, már csak hab lesz a tortán – mondta Tajti Sándor, aki a hulladékgazdálkodás csapatának, a Hulladékos Bölléreknek volt a vezetője. Ők tárcsán és bográcsban készítették az ételeket: a vegyes disznópörkölt mellett egy sültes tálat is összeállítottak, saját maguknak pedig hagymás vért és májat készítettek reggelire.

Hasonló menü készült a Pick csapatainál, ők két standnál is tüsténkedtek. A fél disznó mellé azonban hoztak még kiegészítést, hogy minél több kollégát meg tudjanak vendégelni. A legnépszerűbb a hagymás velő volt, de fokhagymás májjal és virslivel és készültek. A versenyre a kapott fél állat minden porcikáját feldolgozták, kolbászból például négy fajtát is készítettek, többek között sajtosat is.

– Mi vagyunk a legtapasztaltabb csapat, van, aki már 40 éve a szakmában dolgozik – mesélte Kovács Tünde. Így természetesen nem okozott gondot számukra a feldolgozási bemutató sem: gyönyörű combot kanyarítottak, mellette pedig előkészítettek kötözött sonkát, illetve angol és kolozsvári szalonnát is.

Hozzájuk képest a MomenTor kizárólag férfiakból álló csapata csupán lelkes műkedvelőnek számított, bevallásuk szerint nem is mindenki tudott főzni közülük.