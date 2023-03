Bár a városvezetés előszeretettel zár be óvodákat, azért arra rájöttek, hogy a gyerekekkel mégis muszáj foglalkozni. Ezért lehet az, hogy ha már a bezárt intézményekben nem játszhatnak a gyerekek, akkor legalább egy játszóteret igyekeznek összehozni nekik, természetesen pályázati pénzből. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a napokban írt ki közbeszerzési eljárást egy sor játszótéri eszköz beszerzésére. Összesen négy helyszínre telepítenének új játékokat. A Gyík utca és a Csaba utca közötti területre, a Selyem utca és a Lugas utca közötti térre, a Gyík utca Csaba utca töltés felőli játszóterére, és a Sás utca – Zöldfa utca – Szilléri sor közötti játszótérre.

Fotó: Gémes Sándor

A pályázat több részből áll, az elsőben új bébi játszótéri eszközökről van szó. Az új játszóteret a legkisebbeknek a Gyík utca és a Csaba utca közötti zöldterületre tervezik. Ha sikeres lesz a pályázat, akkor lesz itt homokozó, mini fészekhinta, négyszemélyes rugós játék, egyszemélyes rugós játék, billegős mérleghinta, játszóvár mászóhálóval, tűzoltócsővel és még kétüléses hinta is bébiülésekkel.

A Gyík utca Csaba utca töltés felőli részén pedig bővítenék a játszóteret, ahogy a többi helyen is. Ide kétüléses hintát, mászófalat és fitnesz eszközöket is telepítenének. Erre a területre kéri a cég 108 négyzetméternyi ütéscsillapító burkolat lerakását is.

Fotó: Gémes Sándor

A Sás utca – Zöldfa utca – Szilléri sor közötti játszótérre pedig új fitneszparkot képzeltek el. Mindezt dupla tolódzkodóval, nyújtórúddal és többek között kombinált sétáló és oldalsó láblengetővel.

A vállalkozások április 11-ig adhatják be a pályázatukat.

Fotó: Gémes Sándor