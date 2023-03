Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy több aggódó szülő kereste meg lapunkat annak kapcsán, hogy gombnyomásra működő jelzőlámpát szeretnének a Vásárhelyi Pál útra a Volán székházához azért, hogy biztonságosan át lehessen jutni a túloldalra a gyalogos-átkelőhelyen keresztül. Erre a cikkünkre reagálva kaptunk egy újabb levelet egy újabb szülőtől, aki arról számolt be, hogy a József Attila sugárút és a Szent György tér kereszteződésbe is hasonlóra lenne szükség. Ott három iskola is található, azonban nem biztosított a fiatalok számára az úttesten történő biztonságos átjutás.

Olvasónk jelezte, már 30 évvel ezelőtt is érdeklődtek arról, hogy lehetne-e jelzőlámpát kihelyezni oda, azonban a kérelmüket elutasították, mondván, csak 2 sávos az út, nem indokolt a lámpa kihelyezése. Megjegyezte, buszok, autók, villamosok közlekednek ott, reggelente és délután, a tanítási órák után káosz van a kereszteződésben.

Az ügyben megkerestük mi is a szegedi önkormányzatot, ahol arról érdeklődtünk, hogy terveznek-e jelzőlámpát kihelyezni az említett kereszteződésbe, vagy bármilyen módosítást tesznek-e annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen ott az úttesten történő átkelés. Érdemi választ azonban nem kaptunk, levelükben csupán felsorolták a korábbi fejlesztéseket, valamint megírták, hogy azért jut kevesebb a közlekedési beruházásokra, mert elvették tőlük a gépjárműadó-bevételt.