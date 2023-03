Rögtön egy rossz hírrel kezdte kedd reggeli sajtótájékoztatóját Szabó Zoltán polgármester: aki csak az utolsó pillanatban szánta volna rá magát, hogy a városi nőnapon kapcsolódjon ki, az bizony már lemaradt. Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött programon minden hely betelt.

A polgármester a március 15-i programokat is ismertette. A nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó rendezvények már 11-én elkezdődnek a Sebő Együttes koncertjével, de 17-ig bezárólag fotókiállítás, „Pilvax Kávéház” és dokumentumfilm bemutató is társul majd az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett programokhoz.

A hónapot virágkiállítás zárja, a negyedik alkalommal megtartott kiállításhoz idén először magbörze is társul, tudtuk meg Berezvai Csillától. A város főkertésze elmondta, a virágkiállítás idén új helyszínre, a Gólyás-házba költözik, de a programokba bekapcsolódik a Bartha János Mezőgazdasági Technikum és a Duna-R Kft. szentesi telephelye is. A kiállítók köre is bővül idén, két díszfaiskola is elfogadta a szervezők meghívását a háromnapos rendezvényre. A programokban a konyhakertek világa is nagy hangsúlyt kap, a témában tanácsadással is várják az érdeklődőket, számolt be a városi főkertész.

– Időszerű visszatérnünk nagyszüleink, dédszüleink hagyományaihoz. Nemcsak az elszabadult zöldség- és gyümölcsárak miatt van szükség arra, hogy konyhakerti növényeket termesszünk a ház körül, hanem az egészségünk megőrzése érdekében is: vegyszermentesen, biológiai növényvédelemmel tudjuk megtermelni azt, amit az asztalunkra teszünk – emelte ki Berezvai Csilla.