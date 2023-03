Kerékpáros túrát szerveznek szombaton az ásotthalmi Csodarétre. Indulás 9 órakor a Bűbáj Élménybirtokról, kerékpárral. Még nyílik az egyhajúvirág és a tavaszi hérics is most kezdett virágozni, lesz kőbánya-látogatás, hidegháborús bunker megtekintés is.