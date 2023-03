Algyői helyszínnel bővült az országos kerékpárosbarát szolgáltatói hálózat, ugyanis a napokban a 47-es főút mentén elhelyezkedő Vámos Cukrászdát is kerékpárosbarát hellyé nyilvánították. Vámos Zoltán, a cukrászda tulajdonosa lapunknak elmondta, egy kerekasztal-beszélgetés során merült fel, hogy pályázni szeretnének a címre, Füzesy István alpolgármester egyből fel is ajánlotta a segítségét, a közös munka által pedig mostanra sikerült elérni a célt. Kiemelte, azért tartották fontosnak, hogy kerékpárosbarát hely legyenek, mert sok biciklis tér be hozzájuk, akiknek szeretnének mindent megadni ahhoz, hogy folytatni tudják az útjukat.

Fotó: Gémes Sándor

Mostantól ingyenes vízvételi lehetőséget, mosdót és gyorsszervizet biztosítanak a kerékpárosoknak. Emellett Vámos Zoltánék felvették a kapcsolatot a helyi kerékpárszervizzel is, így akinek komolyabb baj történt a járművével, segítséget kap a szerelésben. A vállalkozó megjegyezte, eddig is megkérdezték a hozzájuk betérő csoportoktól, hogy miben tudnak a segítségükre lenni, szükségük van-e valamire, és egy-egy ilyen beszélgetés során előfordult, hogy jelezték a kerékpárosok, hogy jó lenne, ha lenne egy gyorsszerviz a cukrászdánál. A finom sütemények és fagylaltok mellett most már ez is biztosított a Vámos Cukrászdában.

Csongrád-Csanád vármegyében már több mint tíz hely kapta meg a kerékpárosbarát minősítést, ebből kettő Algyőn található, ugyanis tavaly a Levendula Szálloda is elnyerte a címet. Füzesy István alpolgármester elmondta, évek óta fejlesztik az aktív turisztikai lehetőségeket a községben, ennek fő iránya a vízi turizmus, de kiemelt szerepet kap a különféle jármódok találkozási lehetőségeinek kialakítása is. Ennek során nagy hangsúlyt helyeznek a kerékpározásra – tette hozzá.

Fotó: Gémes Sándor

Az alpolgármester jelezte, azt szeretnék, ha Szeged felől több oldalról is megközelíthető lenne Algyő, tehát a Tiszán és a szárazföldön is, valamint kerékpárral körbe lehetne tekerni a települést, megtekintve ott a nevezetességeket. Kiemelte, ennek kapcsán azonban akadályba ütköznek, hiszen a két kerékpárosbarát helyet összekötő út, a Kastélykert és a Vásárhelyi utca több ponton is balesetveszélyes kerékpárral, viszont nem tudnak mit tenni, mert a Magyar Közút kezelésében van az útszakasz. Hozzátette, többször kérték már, hogy javítsák meg az utat, de forráshiány miatt ez nem történt meg.

Ennek ellenére azon dolgozik az algyői önkormányzat szakértők bevonásával, hogy jobb feltételeket biztosítanak a kerékpárosok számára, keresik a pályázati lehetőségeket ehhez. Az önkormányzatnak célja, hogy aki a Tiszán érkezik a községbe, kerékpárra ülve folytathassa útját és bejárja Algyőt, míg aki biciklivel megy oda, az a Tisza nyújtotta lehetőségeket tudja élvezni. Ennek érdekében idén már lesznek előrelépések egy nyertes pályázatnak köszönhetően, például kerékpártárolókat alakítanak ki, kommunális helyiségeket hoznak létre, valamint a vízvételi lehetőséget is biztosítják majd Algyő több pontján.