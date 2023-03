Mint arról a Móranet-TV beszámolt, Mórahalmon jelenleg két helyszín szerepel a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség Országos Kerékpárosbarát Szolgáltatói Hálózatában: a mórahalmi Turisztikai Iroda és az Ezer Év Parkja. A kerékpárral közlekedő vendégek más jellegű szolgáltatásokat is igényelnek, mint a többi látogató, a hálózatba történő bekerülés pedig biztosítja a biciklivel érkező turistákat arról, hogy a rendszerben megtalálható szolgáltatók elhivatottak a kerékpárral közlekedő vendégek irányába. A minősítés azt is jelenti, hogy a szakmai szervezet kommunikációjában is megjelenik az adott szolgáltató, és így a kerékpárosokat Mórahalom felé irányítja. A Turisztikai Iroda (6782 Mórahalom, Tömörkény utca 3.) és az Ezer Év Parkja (6782 Mórahalom, Móradomb körút 17-19.) biztosít többek között kerékpártárolási és telefontöltési lehetőséget, ingyenes vízvételi lehetőséget, szerelőkészletet és persze információt a térség látnivalóiról, szolgáltatóiról.

Az Ezer Év Parkjában üzemelő büfé további színfolt lehet a megfáradt bringázóknak, nem beszélve a kulturális feltöltődés lehetőségéről. A büfé lehetőségét kihasználva az Ezer Év Parkjában, kerékpáros frissítőpontként is megjelenik az intézmény. Ez annyit jelent, hogy a Homokháti Bringaklub a parkot is felvette partnerei közé, mint a településen elérhető bringapontot – így az arra járó kerékpáros betérhet pihenni, felfrissülni, és a járművét is karban tarthatja szükség esetén. A város központjában található Turisztikai Iroda a fenti szolgáltatások mellett információkban gazdag kiadványokkal, városi térképpel és helyi termékekkel várja a kerékpáros látogatókat.