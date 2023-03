Az önkormányzat is csatlakozik a Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz, ezért helyben is meghirdették a versenyt. A nevezett kertek közül jelölik a legszebbeket az országos megmérettetésre. A magánszemélyek kertjei mellett a közösségi kerteket külön díjazzák. Összesen hét kategóriát hirdettek, ezek a következők: 1. balkon – erkélyen kialakított, 2. mini – 50 m2 alatt, 3. normál – 50 m2 felett, 4. zöldséges zártkert, 5. gyümölcsös zártkert, 6. vegyes zártkert, 7. közösségi – óvodák, iskolák, csoportok. A kertben minimum 5, az erkélyen, balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése az elvárás. A növényeket mindenki az igényének megfelelően választhatja. A megművelt területek esetében az önkormányzat azt kéri, a jelölt kertek legyenek ötletesen kialakítottak, szépek, megfelelően gondozottak, gyommentesek és hasznosnak. A megtermelt zöldségek, gyümölcsök minősége megfelelő legyen. Előnyt élveznek az öko-, vagy biomódszert alkalmazók, a madárbarát kertek, illetve az is, ha a kertet több generáció műveli. Jelentkezni a [email protected] email címen keresztül lehet március 31-ig.