A hagyományőrző falusi disznóvágáson, disznótoroson és télűzőn, tavaszköszöntőn jártam legutóbb Csengelén, melyen a zuhogó eső és hideg dacára jól mulattak a helybeliek. Ettek, ittak és a télűző felvonulással bejárták a község utcáit. Nem tartottam velük, elküldtem a fotókat és pötyögtem a tudósítást a laptopomon. Mikor végeztem, távozni készültem, de a Csengele ház kapujában „utamat állta” a helyi krónikás, Molnár Mihály, aki úgy gondolta – teszem hozzá, jól! –, hogy üvegéből megkínál whiskyvel. Két gyűszűnyit ittam a flaska kupakjából. Hidegben öltöztet.

Felmelegedve indultam a buszmegállóba, irány Szeged jelszóval. Nem esik messze a Csengele háztól, akkor mégis kétszer-háromszor annyi időbe telt megtenni az utat, mint máskor. Mert megálltam. Egy, pontosabban két kuka miatt. A hagyományos, megszokott utcai szemetesbe olyan fémből készültet raktak, amin, amibe a cigaretta is elnyomható, eldobható. Mai divatos, reklámokban sűrűn hallható kifejezéssel élve: two in one, vagyis kettő az egyben. Ezt a különböző termékeknél – kávék, tisztasági és háztartási szerek, gépek – el kell hinnünk, úgy inni, úgy használni, hogy igaznak érezzük, akár szinte bemagyarázva magunknak. Csengelén látható: az egyik kuka a másikban van. És lehetne három az egyben, ha az utcai „verzióba” szemeteszsákot is tennének.

Ez az írás viszont egy az egyben jelenik meg, olvasható, egy cikk és semmi más. De bocsi, most jut eszembe, fotót is én kattintottam.