Tavaly 135,7 ezer halálozás történt hazánkban, 20 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. Az év folyamán 88 ezer 400 gyermek született, 5 százalékkal kevesebb, mint 2021-ben – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Fókuszban a vármegyék című kiadványából, amely a főváros és a 19 vármegye adatait rendszerezi.

Leírták, hogy a halálozások számának jelentős csökkenése az ország valamennyi vármegyéjére és a fővárosra is jellemző volt. Országosan Nógrád és Csongrád-Csanád vármegyében történt a legnagyobb mértékű visszaesés, nálunk ez 16 százalék volt. A szomszédos Bács-Kiskunban 13, míg Békésben 11 százalékos a csökkenés volt megfigyelhető.

Kevesebb gyerek

Tavaly mindössze 3 vármegyében jött több újszülött a világra, mint 2021-ben. A csökkenő születésszámú térségek közül Budapesten esett vissza a születésszám a legnagyobb mértékben, amit Békés vármegye követett 8,8 százalékkal. Csongrád-Csanádban tavaly 3388 gyermek jött világra, így az élveszületések száma 6,8 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Régiónkat nézve Bács-Kiskunban a legjobbak ezek az arányok, ott csak 1,4 százalékkal kevesebben jöttek a világra.

Tovább fogyunk

A születések és a halálozások egyenlege valamennyi vármegyében és Budapesten is népességfogyást eredményezett. A természetes fogyás népességszámra vetített értéke Békés vármegyében volt a legnagyobb, 9,5 ezrelék, Bács-Kiskunban 5,7, míg Csongrád-Csanádban 5,5 ezrelék, ami az országos 4,9 ezrelékes átlagtól kedvezőtlenebb. A KSH az I-III. negyedévre is a hazai átlagnál rosszabb adatokat mért, és akkor is Békés volt volt a sereghajtó, ebben tehát nincs változás.

A boldogító igen

A házasságkötések száma Somogy vármegyét leszámítva az összes vármegyében és a fővárosban is csökkent. Csongrád-Csanádban tavaly 2629 pár kötött házasságot, 9,7 százalékkal kevesebb, mint 2021-ben. Ennek ellenére a frigyek száma az ötödik legtöbb volt 1989 óta. Bács-Kiskunban 12, míg Békésben 3,2 százalékkel kevesebben mondták ki a boldogító igent.