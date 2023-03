A kátyú az utak használata során a forgalmi igénybevétel és a környezeti hatások nyomán létrejött, a szerkezet bomlásával járó károsodás, egy vagy több pályaszerkezeti réteg legfeljebb 20 négyzetméteres folytonossági hiánya.

Ez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyelvén azoknak a lyukaknak a hivatalos leírása, amiktől minden autós retteg, és igyekszik elkerülni. Télen nem nagyon tudnak ezekkel mit kezdeni, így mindig tavasszal állnak neki a legtöbb kátyú kijavításának, ez idén is így van. Az útfenntartó cég azt közölte, hogy március 16-án befejeződött náluk a téli üzem. Vagyis ez azt jelenti, hogy idén is elkezdték a lokális burkolatfelújításokat, és a forgalomra veszélyes kátyúk megszüntetését. Csongrád-Csanád vármegyében is több helyen dolgoznak, így például Szőregnél. De a cég útellenőrei folyamatosan járnak az utakon, és ha komolyabb kátyút látnak, intézkednek. Első körben persze a gyorsforgalmi- és főutakon, majd a kevésbé forgalmas 4-5 számjegyű mellékutakon, végül a bekötőutakon javítanak. Ezt akkor változhat, ha a kátyú balesetveszélyes.

Fotó: Karnok Csaba

Az útjavításokon kívül elkezdték az utak mellett a kaszálást, növényzetgondozást, szemétszedést és jelzőtáblák, védőkerítések, vezetőoszlopok, szalagkorlátok tisztítását, valamint jelzőlámpák karbantartását is.

Azért – mivel még könnyen előfordulhatnak fagyok – a hónap végéig legalább egy, síkosságmentesítésre alkalmas gépet bevetésre készen tartanak minden kirendeltségen.

A Közút számokat is megosztott a téli időszakról. A 125 napos téli üzemben 98 napon végeztek síkosságmentesítést, 42 napon pedig hóeltakarítást. Bár 1901 óta a 2022-23-as téli időszak volt a második legenyhébb téli szezon, a hajnali, reggeli fagyok miatt országosan így is több mint 48 ezer tonna sót, több mint 3,6 millió liter kálcium-klorid oldatot és 117 tonna érdesítőanyagot szórtak ki a 31 ezer kilométernyi országos közúthálózatra.