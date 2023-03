Az erős szél adott munkát múlt vasárnap az esti órákban a vármegyei tűzoltóknak. Öt helyre riasztották az egységeket: Szegedről, Makóról, Baksról és Hódmezővásárhelyről érkezett lakossági bejelentés. Mindenhol kidőlt fák és lehasadt ágak akadályozták a forgalmat, vagy megrongálták a parkoló autókat. Az egységek motoros láncfűrésszel, rövid idő alatt elvégezték a beavatkozásokat, személyi sérülés egyik esetben sem volt – számolt be róla a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére szerda éjfélig. Hétfőn ismét egyre nagyobb területen fokozódott viharossá az északnyugati szél, majd az esti óráktól veszített erejéből a légmozgás. Szerdától viszont kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség már nem várható.

Legutóbb február elején is hasonló szélvihar miatt riasztották az egységeket. Ugyancsak leszakadt ágak és a kidőlt fák veszélyeztették a környezetüket. Hódmezővásárhelyen hatalmas területen megrongálódott a vásárhelyi Emlékpont kiállítóhely takarófóliája. A viharos szél a tartóléceket sem kímélte. Akkor két tűzoltóautóval is kivonultak a katasztrófa­védők, hogy leszedjék a lelógó fóliákat és léceket. Egy tavalyi szélviharban Szentesen a Klauzál utcai óvoda udvarán landolt egy méretes fenyő, szétütve a játéktárolót. Hódmezővásárhely kertvárosi részén egy három méteres trambulin sodródott az utca közepére, illetve egy autóponyvát is leszedett a heves szél egy kocsiról. A Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar épületéről pedig egy hatalmas bádoglemez lógott le.