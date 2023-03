Az, hogy itt a tavasz, már lassan tényleg nem kérdés. Egy csomó mindenből lehet tudni. Csak, hogy a szalonképesebbek közül említsek néhányat: virágzik a Széchenyi téren a mangólia, pattannak a rügyek, sokkal többen vannak hétvégente a vadasparkban, és megnéztem, hogy mennyiért adják a rövidnadrágokat az egyik nagyobb sportáruházban. A másik meg az, hogy a Magyar Közút Zrt. megint akcióba lépett, és elkezdték az utak tavaszi kátyúzását, vagyis inkább kátyúmentesítését.

Kicsit odébb olvashatnak erről egy cikket, amit csak azért is érdemes elolvasni, mert benne van, hogy mi a kátyú. Igen, a definíciója. De ez mind semmi! Én már azt is tudom, hogy miért más színű a kátyú mint a korábbi aszfalt. Hát, mert ugyanaz a cég csinálta mind a kettőt! Gondolták volna? De nyugi, a Közút szerint ugyanolyan jó minőségű mindkettő, hiszen meg kell felelnie a szabványnak. Az utak tényleg pocsék állapotban vannak, szóval a Közút tegye csak a dolgát, tömje be a lyukakat, és minden megint szép lesz.

Csakhogy vannak utak, járdák, amiket nem az állami cégnek kéne karbantartani, hanem a városnak. Szoktam járni viszonylag sokat a Dugonics téren, ahol már összehaverkodtam egy bazi nagy lyukkal, annyiszor láttam. Csoda, hogy még nem törte lábát vagy kezét ott senki. De lehetne még sorolni az ilyeneket. A Kárász utcán és a koörnyezőkben is áldatlan állapotok vannak, de a Feketesas utca is borzalmas, és most csak a belvárosról beszéltem. Aki elesik valamelyik lyukban, lehet, hogy jövőre nem jön majd a Szabadtérire. Mondjuk nem is várok semmit attól a városvezetéstől, aki kiírja a városházára, hogy vigyázz, hullik a vakolat, és ezzel le is tudta a problémát.