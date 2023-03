A Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 3 éve igyekszik népszerűsíteni a robotikát. Tavasszal és ősszel ingyenes szakköröket szerveznek alsó- és felső tagozatos iskolásoknak, mellette segítik a diákok versenyfelkészülését is. Ezt egészítették ki most egy újabb tevékenységgel. Horváth Gábor képzési vezető elmondta, általános iskolákban szerveznek fél napos robotika foglalkozást, melynek költségeit a kamara finanszírozza.

– Ennek célja, hogy a legkisebbek érdeklődését is felkeltsük a robotika iránt. Tapasztalják meg, milyen ezekkel dolgozni, aki pedig érdeklődik, bekapcsolódhat a most induló szakkörökbe. De aki nem mélyül el ennyire a témában, annak is hasznos, mert segíti a tanulók algoritmikus gondolkodásának kialakulását – tette hozzá.

Pénteken a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskolájában tartottak ilyen foglalkozást az elsősöknek a Somogyi-könyvtár dolgozói az intézmény eszközeivel. Erre az alkalomra úgynevezett Indi robotokat hoztak, melyeknek a különböző színek adják az utasításokat. Ez pont a még olvasni és számolni nem tudó kicsiknek való, hiszen csak azt kell megjegyezniük, melyik színű pályáról merre fordul a kis autó. Ennek megfelelően kell felépíteniük az adott pályát, ahol a járműnek szemetet kell szednie.

– Szeretem ezt. Csak kitaláljuk, hogy kell mennie az autónak, gondolkodunk és aztán indítjuk – foglalta össze Kristóf, hogyan kell a robotot irányítani. Mint mondta, ő tudós szeretne lenni, mint mondta, most elgondolkodott rajta, hogy robottudós.

– Király ez a játék – lelkendezett Jázmin is. Neki a lila szín tetszett a legjobban, mert mind mondta, azon pörgött a robot.

– Nem nehéz a pályát felépíteni – tette még hozzá. Igaz, azt láttuk, a négy fős lánycsapatot is leginkább egy fiú irányította.

Hasonló foglalkozást még 7 alkalommal szervez idén a kamara, mindegyiket más iskolában, tanórai keretek között.