Február 4-től a munkanapok reggeli és délutáni csúcsidőszakában 20 percenként közlekednek a TramTrain-járatok. A gyakoribb, de továbbra is kiemelkedően pontos, kiszámítható szolgáltatás révén idén januárról februárra 7 százalékkal nőtt az utazások száma a korszerű járműveken, így már 193 ezren utaztak bérlettel vagy jeggyel a többinél 2-3 nappal rövidebb hónapban. Az utasok közül legtöbben a teljes vonalra (A-B-C zónára) érvényes jegyet vagy bérletet váltanak (2150 a teljes vonali bérletet, 27800 volt a jegyet váltók száma az előző hónapban).

A hónapról hónapra bérletet vásárlók száma másfélszeresére ugrott a próbaidőszakot követő nyitóhónaphoz képest: akkor 2000-en váltottak harmincnapos bérletet, idén februárra már közel 3100 a vásárlók száma. Az első kétheti adatsor alapján minden esély megvan, hogy márciusban átlépje a fizető utasforgalom a 200 ezret. Március első két hetében a napi átlagos helyközi fizető utasszám majdnem elérte a tízezret a vasútvillamoson.

Májustól a várakozások alapján még több utas szokhat át a közúti közlekedésről a kötött pályára, ugyanis a TramTrain-járatok esetében is kedvező változást hoz a vármegye- és országbérlet bevezetése. Csongrád-Csanád vármegyében a vasútvillamosok teljes vonalára, így a Szegeden belüli szakaszokra is érvényes lesz a vármegye- és az országbérlet. Nemcsak azoknak éri meg a 9450 forintos vármegyebérletet megváltani, akik a Szeged és Hódmezővásárhely között ingáznak, hanem azok számára is megtakarítást jelent, akik Szeged–Algyő, illetve Hódmezővásárhely–Algyő között utaznak rendszeresen bérlettel. A tanulók igénybe vehetik a 90 százalékos kedvezményt, így 945 forintért használhatják ki a vármegyebérlet előnyeit.– írja a MÁV sajtóközleményében.

Az új díjterméket megvásárlók – külön bérlet vagy jegy váltása nélkül – az utazási szokásaiktól függően választhatnak a helyközi buszjáratok, vonatok, illetve a vasútvillamosok között.