Különleges néven indítottak baba-klubot Algyőn a védőnők, ugyanis a Suttogó Anyucik Csoportja nevet választották, utalva ezzel a nők egyik erejére, vagyis a fontos információk halk, tapintatos átadására. Schmidinger Andrea lapunknak elmondta, azt szeretnék, ha a foglalkozásokon a helyi édesanyák megismernék egymást, hiszen hiába laknak ugyanabban a községben, sokan nem tudnak a másikról. Emellett szeretnék azt is, ha az édesanyák megosztanák egymással az információikat és a hasznos tapasztalataikat, hiszen a 1,5-2 órás keddi találkozók során lehetőség van kötetlen beszélgetésre, miközben a babák játszanak.

Kiemelte, közösségé szeretnék kovácsolni az algyői édesanyákat, akiknek minden alkalomra előadással is készülnek. Így például volt már könyvbemutató, szó volt már a jótékony hatású illóolajokról, valamint jógáztak is már együtt. Most kedden a szülésélmény feldolgozásáról lesz szó, de a jövőben téma lesz az óvodai beiratkozás, valamint több, gyermekesek számára igénybe vehető támogatás is. A védőnő elmondta, a találkozók tematikáját egy előzetes igényfelmérés alapján állították össze, ügyelve arra, hogy a várandósokat is fogadni tudják, számukra is legyen hasznos előadás.

Az ingyenes programon a 0 és 3 év közötti gyermekek és szüleik vesznek részt, ez azt jelenti, hogy mintegy 100 gyermek és édesanyja érintett a klub kapcsán. Fontos azonban, hogy a találkozón csakis egészséges gyerek és szülő vehet részt. A vírusok miatt változó a létszám egyelőre, de a védőnő szerint már most látszik, hogy nagy sikere van az év elején útjára indított kezdeményezésnek.