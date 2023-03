Egyelőre ismerőseimnek, barátaimnak adok lakberendezési tanácsokat, de később, gyakorlat és tapasztalat birtokában lehet, hogy komolyan is foglalkozni fogok vele

– mondta az egyik diák, Takács Viktória, aki civilben a csanádpalotai általános iskola titkárságán dolgozik. Ő az egyike azoknak, akik elvégezték a makói Návay-technikum egyéves lakberendező szakképzését, és most vizsgára készülnek. Ő a középiskolát is itt végezte és az egyik volt tanára hívta fel a figyelmét a kurzusra.

Minden nő egy kicsit lakberendező

– mondta, amikor arról kérdeztük, miért érdekli ez a terület. Úgy gondolta, egy kicsit elmélyül benne.

A résztvevőknek többek között építészetet, művészettörténetet és kézi rajzolást, illetve műszaki rajzolást tanítanak. Egy lakberendezési tervek készítésére alkalmas számítógépes program használatát is elsajátították. Egyik tanára, a rajzot oktató Szabó Éva Györgyi tanárnő, aki a képzésen a szakmai rajzot tanítja, azt mondta, szerinte Makón és a környéken már lesz igény erre a speciális tudásra. Ő maga is igénybe vette, hiszen épp most lábalt ki egy 10 éves lakásfelújításból.

Az igazgató, Papós András azt mondta a képzésről, hogy egy éve kezdték el először és nagyon jó oktatókat tudtak hozzá szerezni. Mielőtt belevágtak, feltérképezték, hogy volna-e rá igény és kiderült, hogy van. Már a következő évfolyamot is meghirdették és pillanatok alatt betelt a létszám. A képzés létszáma 12 fő, az órákra a délutáni-esti órákban került sor, hiszen a legtöbben munka mellett végzik. Így már tíz ágazatban összesen 15 szakmát sajátíthatnak el az intézményben tanulók.