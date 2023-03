Az elmúlt esztendő utolsó hónapjaiban derült ki, hogy 2023-ban drasztikusan megemelkednek a közvilágításhoz kapcsolódó költségek. Sándorfalvának 14,5 millióról 54 millióra nőtt ez a kiadása, melyet az önkormányzat nem tud saját költségvetésének terhére kigazdálkodni.

Az elmúlt hónapokban több megoldási lehetőség is szóba került. Az első terv az volt, hogy 23.30 órától reggel 4 óráig legyen teljesen kikapcsolva a közvilágítás, ezt azonban köz- és közlekedésbiztonsági okok miatt elvetette a testület. Szóba került a világítás korszerűsítése, az energiatakarékos rendszerre történő átállás azonban majdnem 160 millió forintos beruházás lenne, melyre jelenleg nincs fedezet a költségvetésben.

– A testület végül úgy döntött, hogy a közvilágítást biztosító több mint 700 darab lámpatest közül közel 300 darabot kikapcsoltatunk. Ez éves szinten több mint 20 millió forint megtakarítást eredményez – mondta el Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester.

Az MVM már el is indította a kikapcsolást, a zártkertek felől haladnak Szeged felé az utcákban. A polgármester hangsúlyozta, nem kapcsolják ki a 4519-es út belterületi szakaszán, az Alkotmány körúton, illetve azon utcákban sem a lámpatesteket, ahol buszjárat közlekedik. A többi utcában bekapcsolva maradnak az utcasarkon lévő lámpák, illetve azok között az utcában 1 vagy 2 világítótest. Mindezek mellett továbbra is lesz világítás a gyalogátkelőknél, köztéri kameráknál és a tanyavilágban is.