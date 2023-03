Az épületben az ablakcseréket már elvégezték, a belső nyílászárók is 2 héten belül a helyükre kerülnek. Jelenleg a festés és a burkolás zajlik, már az új radiátorok egy része is felkerült. A következő hetekben pedig megkezdik a napelemek telepítését is. Az őszi tanévkezdésre már egy sokkal modernebb és szebb épület várja ide vissza a kicsiket, akiket a Temesvári körúti óvodaépületben helyeztek el ideiglenesen.

Mihálik Edvin kiemelte, jelenleg zajlik a Felsővárosi óvoda felújítása is, így hamarosan a 14. felújított ovit tudják majd átadni.

– Bízunk benne, hogy a program folytatódni is tud majd, ha megnyílnak az újabb uniós források – tette hozzá.