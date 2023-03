A földadó bevezetése más baloldali vezetésű településeken is fenyegeti a gazdákat, földtulajdonosokat. Magyarországon több mint 4 millió földtulajdonos van, akit fenyeget a földadó, ha a baloldal kerülne hatalomra - ezért fogtak össze az agrárszervezetek és a kormányzat

- írták a közleményben.

Az pedig végképp elfogadhatatlan, hogy a baloldali településvezetők az évszázad legsúlyosabb aszályát követően, ráadásul a jelenlegi háborús helyzetben és szankciós árak mellett akarják sarcolni a gazdákat

- tették hozzá.

Nagy István agrárminiszter a közlemény szerint hangsúlyozta, az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány és a tavalyi év rendkívüli aszálya mellett az elhibázott brüsszeli szankciók is hatalmas terhet róttak a mezőgazdaságra. Ennek ellenére a magyar gazdák biztosították a lakosság jó minőségű, biztonságos, friss és egészséges élelmiszerrel történő ellátását.

Éppen ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy az ágazatba befektessünk, értéket teremtsünk, és ne hozzuk hátrányba a gazdákat az olyan elhibázott intézkedésekkel, mint a földadó bevezetése

- tette hozzá.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Győrffy Balázs szerint egy régi álma valósult meg Márki-Zay Péternek azzal, hogy Hódmezővásárhelyen elfogadtatta a földadót; tartani lehet attól, hogy példáját más baloldali települések is követni fogják. A gazdák megadóztatása forrást von ki az ágazatból, a földadó pedig begyűrűzik az élelmiszerek árába, így azt a magyarok pénztárcája is megérzi. Nem meglepő, hogy egyre nagyobb társadalmi igény körvonalazódik az eltörlése ellen.



Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke tájékoztatott, hogy csak Csongrád-Csanád vármegyében 100 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, és sok helyen a túlélésért küzdenek a gazdák. Úgy gondolja, hogy a gazdaszervezetek és a kormányzat összefogása szükséges ahhoz, hogy ezt az elhibázott döntést mások ne kövessék, ezért továbbra is várják mindazok csatlakozását, akik nem szeretnék, hogy a magyar gazdák ellehetetlenüljenek.



Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója elmondta, hogy a magyar gazdáknak tudniuk kell, kitől mire számíthatnak a közéletben. Amennyiben bármikor a baloldal alakítana kormányt, akkor az egész országban bevezetné a földadót. A földadó az élelmiszerek drágulását is okozhatja, a következmények tehát mindenkit érintenének, a legszegényebbeket is.

A petíció továbbra is aláírható az agrarpeticio.hu oldalon

- olvasható a Miniszterelnöki Kabinetiroda közleményében.