Tavaly augusztus óta működik Makón a Motyóbolt, ahol olykor ingyen, de legalábbis pár száz forintért lehet sokféle holmihoz hozzájutni, a bevételt pedig a karitatív célú Hétköznapi Hősnők Alapítvány kapja. Eddig a Szent János téren, az egykori MTH-konyha három helyiségében üzemelt, az önkormányzattól a bérelték.

Az üzlet ötletgazdája, Borbás Ágnes tavaly novemberben kereste fel Farkas Éva Erzsébetet polgármesteri fogadóóráján a kéréssel: szeretnének jobban megközelíthető, nagyobb helyiséget kapni. A városvezetés készséges volt és mindjárt két épületet is felajánlott – a Teleki utcairól azonban kiderült, hogy annak helyén hamarosan parkoló létesül. Így Borbás Ágnes a másikat, a Hunyadi utca legelején lévő, egykori Taverna borozót választotta.

– Egyáltalán nem zavar, hogy valaha kocsma volt – mondta. Még a járvány idején zárt be, azóta üresen állt, amúgy nagyon jó állapotú, felújított. 110 négyzetmétert tudnak majd használni, így nem kell időről időre adománystopot hirdetniük a szűkös hely miatt. A Szent János téren már mindent összecsomagoltak, már csak a szerződéskötésre és a kulcsok átadására várnak. Ahogyan a Szent János téren, úgy itt is kedvezményes bérleti díjat fizetnek.

Az egykori kocsma épülete. Fotó: Szabó Imre

Borbás Ágnes azt mondta, a kis boltot megszerették az emberek. Sok volt a havonta visszatérő vevő, jöttek a környező falvakból is. Abban bízik, hogy mostantól még népszerűbb lesz, hiszen a központban, a városházával majdnem szemben kaptak helyet, ahová babakocsival is könnyű az utcáról bejutni.

– A későbbiekben tervezünk kialakítani bent egy játszósarkot, hogy amíg az édesanya vásárol, a gyerek is el tudja magát foglalni. Továbbá szeretnénk egy kis közösségi teret is, ahol lehetőség nyílik egy kis kávé melletti beszélgetésre is – mondta.