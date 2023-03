A településen egyre több a kisgyermek, egyrészt nőtt a születések száma, illetve több gyermekes család költözött Nagymágocsra. Ezért is fordítanak nagy figyelmet a játszóterekre. Most azonban a Szentesi úti és a Mátyás király utcain két csúszdát is tönkretettek a kamaszok.

A két játékvár csúszdája használhatatlanná vált. Ezeknek a játékoknak meghatározott a teherbírásuk, kisebb gyerekekre tervezték, vagyis például egy erőből elrugaszkodó 17 éves, egészséges kamasz alatt megtörhetnek a játékelemek. Főleg, ha többen vannak. Így történt ez a két említett játszóterünkön is a közelmúltban

– tudtuk meg Szebellédi Endrétől, Nagymágocs polgármesterétől. Az önkormányzat gyorsan intézkedett a balesetveszélyes játékok megjavíttatásáról, mivel a jó idő beköszöntével megnőtt a játszóterek látogatottsága.

A korábban az önkormányzatnak több munkát is elvégző helyi vállalkozó, Juhász Róbert ingyen javította meg a két csúszdát.

Köszönjük a vállalkozó segítségét a szülők és a gyerekek nevében is, most már újra minden játszóeszköz használható. A játszóterek a 14 év alattiak birodalmai. Ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania. Egyébként 2-3 fiatal volt, aki a játszótéren fitogtatták az erejüket

– emelte ki Szebellédi Endre. Hangsúlyozta, igyekeznek a kamaszoknak is minél több szabadidő eltöltésére alkalmas helyet kialakítani. Például a könyvtárban is van kamasz sarok. Újraszerveződött a helyi futballklub is, ahol 50 gyerek kezdett focizni. Terveznek egy fitnesz parkot is, emellett az önkormányzat szívesen fogadja az egyéb ötleteket, amelyek a kamaszok részéről merülnek fel.

Ugyancsak a játszóterekhez kapcsolódó hír, hogy hamarosan fásítanak a Jókai utcai játszótéren. A kapásfalui játszótér felújítását is tervezik, ám erre még várni kell. Ennek oka az, hogy a játszótér alatti terület az államé, nem pedig az önkormányzaté. A település kérte az ingyenes tulajdonba adását, és úgy tűnik, az egy éve tartó folyamat hamarosan pozitívan zárul. Addig az önkormányzat jelképes bérleti díjat fizet az államnak. Ha Nagymágocsé lesz a terület, fejlesztik a játszóteret.

Képalá: Most már jó a csúszda a Szentesi úti játszótéren is. Fotó: Kovács Erika