Országosan is kitűnően teljesít az egyre népszerűbb élelmiszermentésben Hódmezővásárhely és Szeged. A 2020 nyarán alapított Munch például a dél-alföldi nagyvárosban az elsők között indított vidéken, tavaly novemberben pedig Hódmezővásárhely is megjelent a kínálatukban. Alapkoncepciójuk lényege, hogy partnereik 40-60 százalékos kedvezménnyel értékesítik az el nem adott, de jó minőségű élelmiszert, amelyeket a vásárlók egy ingyenes mobilalkalmazáson vagy a weboldalon keresztül foglalnak le. Az online kifizetett csomagokat pedig egy előre megadott idősávban veszik át a kiválasztott üzletben.



Titkos siker Szegeden

Indulásuk óta 400 ezernél több adag élelmiszert értékesítettek rajtuk keresztül, ami partnereiknek több mint 400 millió forint forgalmat jelent. A főváros mellett már 35 vidéki városban is jelen vannak. Azt egyelőre a magyar fiatalok által alapított platform munkatársai sem tudják biztosan, hogy Szeged és Hódmezővásárhely miért teljesít kiugróan.

Próbáltunk rájönni a két város sajátos sikerére, de még nem találtuk meg a plusz faktort

– mondta lapunknak Belayane Najoua, a Munch PR managere. Bár könnyen gondolhatnánk, hogy az egyetemisták jelenléte egyértelmű magyarázat, de Belayane Najoua szerint nem ez a fő mozgatórugó. Debrecenben ugyancsak bőséges a kínálat, van kereslet is, ám korántsem annyira aktív a közösség, mint a szegedi.

Jó minőség, jó áron

Tavaly novemberben csatlakozott hozzájuk a SPAR üzlethálózat húsznál több egységével, amelyből 9 szegedi és 2 hódmezővásárhelyi. Utóbbiak meglepően sikeresek: elégedettek a vásárlók és rendkívül magas az értékesítési arány úgy, hogy a vállalat az egyetlen partnerük a városban. Maczelka Márk, a cég kommunikációs vezetője úgy fogalmazott lapunk megkeresésére:

Reméljük, a kimagasló vásárlói élmény, illetve kollégáink lelkes közreműködése a titok. Tavaly november óta egyébiránt több mint 5 ezer kilogramm élelmiszert mentettek meg a hódmezővásárhelyi muncholók.

Belayane Najoua úgy véli, valóban az üzlet és a vásárlók közötti kezdeti jó kapcsolat, illetve az összeállított csomagok minősége és változatossága a meghatározó. Fontos feltétel, hogy a partnerek ne a megmaradt, romlott, esetleg lejárt szavatosságú ételt akarják így értékesíteni. Minimum követelmény, hogy csakis a Nébih előírásainak megfelelő élelmiszert adhatnak el így.

Ökotudatos és olcsóbb is

A Munch alapítói kezdetben főként a főiskolás korú, környezettudatos fiatalokra alapoztak, de mostanra lényegében minden generációt elérnek. Belayane Najoua elmondta: a fiatalok mellett a 30-40 év körüli nagycsaládosok, az ötven-hatvanas korosztály is kihasználja az ételmentési szolgáltatást. Kutatásaik azt is igazolták, közönségüket fele részben az ökotudatos szemlélet motiválja, a fennmaradó ötven százalék pedig az anyagi pozitívumokat részesíti előnyben, ugyanakkor a környezeti hatás is fontos számukra. Partnereik többségének szintén fontos a társadalmi üzenet, idővel még azoknak is, akik eleinte csupán gazdasági indíttatásból csatlakoztak.