Én és a barátnőim nagyon szeretjük a természetet, és szeretnénk szebbé tenni a várost

– mondta a makói Szignum-iskola hetedikes diákja, Földvári Bernadett Viola, amikor arról kérdeztük, miért jött el az önkormányzat által meghirdetett pénteki szemétszedő akcióra. Hozzátette, figyelni szoktak rá, hogy ne szemeteljenek, mások után is összeszedik, amit eldobálnak, de most vesznek részt először szervezett városszépítésben. Szepesi Sándorné, aki a helyi diabétesz-egyesület, illetve a 60-on túl is fitten nevű szerveződés tagjaival együtt jött el, azt mondta, a Petőfi parkot célozzák meg, mert ott szoktak nordic walkingozni.

Fotó: Szabó Imre

Tapasztalatom szerint szerencsére nem sok a hulladék, mások is ügyelnek a tisztaságra, de azért nem árt időről időre rendet rakni

– mondta.

A Tegyük szebbé városunkat! mottóval meghirdetett köztisztasági akcióra meglepően sokan jöttek el. Bevált a szervezők azon számítása is, hogy sok diák lesz – még óvodás csoport is érkezett. Csermák Szilvia önkormányzati képviselő, a makói zöld program tanácsnoka elmondta: sokan úgy csatlakoztak, hogy nem jöttek el a központi gyülekezőre, mert a centrumtól távolabb eső területek megtisztítását vállalták. A Galamb-iskola diákjai például busszal a Maros-partra mentek, a Hagymatikum fürdő csapata viszont a Makovecz téren tevékenykedett. A civilek, gyerekek mellett a városházáról is felvették a munkát néhányan. Ott volt Mágori András képviselő, Varga Ferenc alpolgármester és Bakos Tamás aljegyző is.

Fotó: Szabó Imre

A résztvevők kaptak védőkesztyűt, seprűket és zsákokat. A munka nagyjából délig folyt. Az kora délutánra derült ki, hogy a csapatok szerte a városban összesen egy tonna kommunális hulladékot és harminc óriászsáknyi zöld hulladékot szedtek össze. Csermák Szilvia azt is elmondta, hogy a következő hasonló akciót két-három hónap múlva már olyan időpontra fogják szervezni, hogy azok is el tudjanak jönni, akik hétköznap dolgoznak.