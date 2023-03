Az érdeklődők megszokhatták, hogy minden évben hírt adhatunk valamilyen fejlesztésről, de a mostanihoz hasonlóra már régen, 2015-ben volt példa utoljára a Látogatóközponttal kapcsolatban és a Rotunda kiállítótereinek felújításakor

– kezdte a Rotunda energiafejlesztéséről szóló sajtótájékoztatót Kertész Péter, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezetője. A mostani projekt előkészítése 2019-ben startolt, azért is, mert a ritka műtárgyak védelmének az állandó hőmérséklettel és páratartalommal is meg kell felelni, az azt biztosító rendszert is modernizálni, takarékosabbá kell tenni. A pontos értéket restaurátor-mérnökök által felszerelt műszerek figyelik majd. A várható teljes energiamegtakarítás 25-30 százalékos lehet.