Jelezte, míg néhány évtizeddel ezelőtt csupán a dolgok felnagyítására használták a mikroszkópokat, addig ma már 3D-s képek és videók készítésére is tudják használni, nagyon rövid idő alatt nagyon sok képet tudnak készíteni. Ráadásul a gépekben már van például inkubátor is, valamint fénymásolóként is tudnak működni