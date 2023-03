Még az őszi-téli időszakban történt Makón, hogy – amint az más években is szokás – sok helyütt lenyesték a villanyvezetékekre, tetőkre lógó, esetleg a közlekedést zavaró ágakat az út menti fákról. Az ily módon a fák tövében összegyűlt gallykupacokból még most, hetekkel-hónapokkal később is látható számos az utcákon, fák tövében összehalmozva. Egy olvasónk az egyik makói témájú közösségi oldalon vetette fel a kérdést, vajon ezeknek mi lesz a sorsa? Utánajártunk.

Fekete Tibor, a Városgazdálkodás helyettes vezetője lapunknak elmondta, a városban több módon nyesik rendszeresen a fákat. Előfordul, hogy ezt a munkát maguk az utca lakói végzik, de az is, hogy az áramszolgáltató csapata. És dolgozik egy vállalkozó az önkormányzat megbízásából, illetve a városgazdálkodásnak is van erre alkalmas kocsija. A város által levágott ágakat néhány napon belül el szokták szállítani.

Fotó: Szabó Imre

– A vastagabb ágak a Városgazdálkodás 2. telepére kerülnek, tüzelőként osztják szét. A vékonyabb ágakat felaprítják és mulcs lesz belőlük, bokrok, sövények tövét terítik vele be, hogy ne nőjön ott a gyom – mondta Fekete.

A többi gally eltakarítása elvben a lakók feladata. Mint ahogyan a helyi rendelet kimondja, a ház falától az úttestig az ingatlan tulajdonosának kötelessége a terület rendben tartása, így például az árok tisztítása vagy a járda jégmentesítése is. Persze ez alól is van kivétel. – Ha valakinek kora vagy egészségi állapota miatt gondot jelent az ágak összeszedése, annak, ha jelzi a problémát, segítünk – jegyezte meg Fekete Tibor.

Olvasónk egyébként, aki a problémát jelezte, hozzászólásában megjegyezte, melyik az ő utcája, ahol maradtak ágak a nyesés után. A jelzést továbbítottuk a Városgazdálkodásnak, és a napokban ők intézkedtek is.