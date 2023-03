Mihálffy Klauzál szobra mögött állva felidézte az akkori Csongrád vármegye országgyűlési követének munkásságát, Petőfi kapcsán pedig azt mondta, mi, szegediek büszkék lehetünk arra, hogy a szabadságharc költője 1848. június 7-én mint a szabadszállási választókerület országgyűlési képviselőjelöltje kampánykörútja egyik állomásaként a ma városunkhoz tartozó Kiskundorozsmára is ellátogatott.

– 1848/49 a fiatalok forradalma volt. A magyar fiatalság, ahogy százhetvenöt éve az volt, napjainkban is érték. Ezért Magyarország kormánya elkötelezett, hogy minden eszközzel óvja a magyar fiatalokat az őket érő fizikai és szellemi veszélyektől, hiszen a magyarság jövője a fiatalok kezében van. 1848/49-ben nemzetünk háborúra kényszerült. Napjainkban is fegyverek ropognak a szomszédos Ukrajnában, és nekünk elkötelezettnek kell lennünk a béke ügye mellett, és amellett, hogy az emberek kölcsönösen tartsák tiszteletben a másik kultúráját, nyelvét, vallását, értékrendjét. Március tizenötödike legfőbb üzenete, hogy a fiatalokra alapozva, bátor és egységes kiállással közösen nagy eredményeket érhetünk el. Ezért napjainkban is óvni kell gyermekeinket, képviselni a magyar függetlenség és szabadság ügyét, és meg kell védeni nemzetünket a kívülről, vagy belülről érkező támadásokkal szemben – zárta beszédét Mihálffy Béla.

Fotó: Török János