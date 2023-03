A hordozható, előretöltött, automata injekciós eszköz adrenalint adagol súlyos allergiás reakció esetén. Áprilistól a város területén tizenhét intézménybe, azaz valamennyi bölcsődébe, óvodába, iskolába és középiskolába kerül majd ilyen készülék. Egy adott helyre négy adrenalint tartalmazó toll szükséges, mivel az első adag beadását követően még szükség lehet egy másikra is, valamint a testsúlyra is figyelemmel kell lenni. Az EpiPenek használatához egy képzés is társul, ahol az intézmények dolgozói a tünetek felismerését, az autoinjektor használatát és a laikus újraélesztést tanulhatják meg.

Az autoinjektorok első kihelyezésének költsége megközelítőleg 1,2 millió forint, ezt az önkormányzat a saját költségvetéséből állja. Az intézkedéssel azt szeretnék elkerülni, hogy tragédia legyen egy esetleges anafilaxiás reakcióból.

– A város vállalja azt, hogy az előírásnak megfelelően biztosítja az eszközök szinten tartását. Ezek az anyagok relatíve rövid időn belül cserére szorulnak. Lehet, hogy nagyon sok ilyen ampullát ki kell dobni, mert az a szerencsés, ha nem kell felhasználni. De ha ezzel egy ember életének megmentésének esélyét tudjuk biztosítani, akkor ez nem volt kidobott pénz – indokolta az EpiPenek beszerzését Somogyi Árpád, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke.