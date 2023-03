A szerdai makói testületi ülés nyitányaként Mucsi Tamás (DK) azt kérte, vegyék le a napirendről azt az előterjesztést, amelyik jóváhagyja az egyházak kérelmét helyi oktatási intézmények ingatlanainak átvételére. Indoka: több településen sikerrel tárgyaltak az egyházzal, hogy álljon el kérésétől és szerinte Farkas Éva Erzsébetnek is érdemes lenne ezt tennie.

Hadik György (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy az előterjesztés központi jogszabályon alapszik, az ügyben március 31-ig mindenképp határozatot kell hozni. Mucsi erre azt mondta, ha ezzel egy több százmilliós vagyonvesztést lehet megakadályozni, szívesen részt vesz addig egy rendkívüli ülésen. Mágori András (Fidesz-KDNP) ugyanakkor úgy vélte, az ingatlanok átadása normális döntés. – Az épületek csak addig maradnak egyházi tulajdonban, amíg azokban oktatás folyik. Addig is az épületek állaga így nem önkormányzati felelősség, és mivel amúgy is az egyház használja, nyilván a jó gazda gondosságával fogja ezeket kezelni – mondta.

Az előterjesztés aztán napirendre került, és Mucsi akkor is az átadás ellen érvelt – pedig Hadik ismét, bővebben is kifejtette, hogy egy központi jogszabály helyi végrehajtásáról van szó. Mucsi úgy vélte, az iskolákat az önkormányzatnak kellene fenntartani, Mágori erre reagálva emlékeztetett, ez óriási kiadással jár. Zeitler Ádám (Jobbik-Konzervatívok) szerint az átadás mellett és ellen is szólnak erős érvek, ő tartózkodni fog. Czirbus Gábor (Fidesz-KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyházak a makói iskolákat az átvétel után komolyan fejlesztették, Farkas Éva Erzsébet pedig arra, hogy ezek az ingatlanok továbbra is a makói gyerekek oktatását fogják szolgálni. A szavazáson aztán nem lett meg a határozathozatalhoz szükséges minősített többség, mert bár mindenki más igennel voksolt, Gáspár Sándor (MSZP) és Zeitler Ádám tartózkodott, Mucsi Tamás pedig nemmel szavazott. Így az ügyben rendkívüli ülést fognak tartani.