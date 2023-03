Nőnap alkalmából egy különleges kerekasztal-beszélgetést tartott szerda este a Szegedi Orvostanhallgatók Egyesülete, ugyanis doktornők ültek egy asztalhoz és számoltak be arról, hogy milyen nőként jelen lenni az orvoslásban. Burián Katalin, az Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetének tanszékvezetője, Lepránné Mezei Zsófia, az SZTE Élettani Intézetének egyetemi docense, Mán Eszter, a szegedi Sebészeti Klinika egyetemi docense és Máttyássy Adrienn pszichiáter osztotta meg tapasztalatait a hallgatókkal.

Arról számoltak be, hogy sosem érezték azt, hogy negatív megkülönböztetésben lenne részük azért, mert nők, viszont amikor vezetői pozíciót kaptak, akkor már többen megkérdőjelezték a rátermettségüket. Szóba került az is, hogy mindig is orvosok szerettek volna-e lenni, erre a kérdésre hárman is azt válaszolták, hogy nem. Burián Katalinnak például tervben volt az orosztanár pálya, Máttyássy Adrienn a műszaki egyetem hallgatójaként képzelte el magát, míg Lepránné Mezei Zsófia a varrónő szakma felé is kacsintgatott. Végül mindannyian az orvoslásban találták meg önmagukat. Lepránné Mezei Zsófia azt tanácsolta a fiataloknak, hogy ha van egy elképzelésük arról, hogy mik szeretnének lenni, akkor tartsanak ki amellett.

Fotó: Török János

Szó volt arról is, hogy az arányokat tekintve már kétharmadnál is több nő van az orvoslásban. Máttyássy Adrienn elárulta, vannak pszichológiai kutatások ennek kapcsán, ezekből pedig jól látszik, hogy a fiatal lányok inkább hajlanak az ilyen jellegű elköteleződés felé, mint a fiúk, pedig a férfiakra is szükség lenne a szakmában.

Mindannyian úgy vélik, hogy nincs olyan területe az orvoslásnak, amelyet nem érdemes nőként választani. Mint mondták, csakis olyan területet válasszanak maguknak a hallgatók, amibe beleszerettek. De fontos, hogy a munka kellemes elfáradást jelentsen, tehát csak akkor legyenek orvosok, ha szívesen végzik azt a munkát. Hangsúlyozták, fontos időt szánni önmagukra, a feltöltődésre is.

Fotó: Török János

Megjegyezték, orvosként is lehet családot alapítani, hiszen a gyermekek nem lesznek boldogtalanabbak azért, mert időnként bébiszitter vigyáz rájuk, csupán az egyensúlyt kell ehhez megtalálni a karrier és a család között. Hozzátették, mindenkinek meg lehet találni a maga útját, így ha a gyermek születése után másfél évvel valaki azt érzi, hogy vissza szeretne menni dolgozni, ne érezze rosszul magát, de akkor sem, ha két év után sem szeretne visszatérni. Ne legyen a visszatérés oka az, hogy a főnök ne haragudjon, hiszen a szakma nem szalad el. Humorosan azt javasolták a lányoknak, hogy jól válasszanak partnert és kérjenek tőle sok háztartási gépet, mert az segít az egyensúly kialakításában.